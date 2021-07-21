"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите

По словам Ямы, впервые он побывал на Крите девять лет назад.
"За это время успели пожениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И вновь вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке. Бывают ведь места с особой энергетикой, и это как раз одно из них", – написал Яма в начале отдыха.
Вчера хореограф пообещал своим подписчикам написать "страшный пост про наши горные приключения".
"А пока – просто Яма на дороге", – написал танцовщик и приложил фотографии, на которых он сидит посреди пустынной горной автодороги.
В комментариях подписчики обыграли пост Ямы.
"Ну и дороги, Яма на яме", – пошутил viktor_volodko_jeans.
"Лучшая яма на украинских дорогах, и не только на украинских", – написала nataliya_biruck.
Отец Ямы работал начальником отдела образования Ленинской райадминистрации в Запорожье. Мать – Любовь Яма – была воспитателем в гимназии.
Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.
В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.
Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).