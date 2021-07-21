"Просто Яма на дороге". Влад Яма похвастался отдыхом на Крите

Свой 39-й день рождения Влад Яма встретил на Крите с женой и сыном Лионом Фото: vladyama_official / Instagram

По словам Ямы, впервые он побывал на Крите девять лет назад.

"За это время успели пожениться, открыть для себя Америку и стать родителями. И вновь вернулись туда, где вместе с родителями мечтали об их будущем внуке. Бывают ведь места с особой энергетикой, и это как раз одно из них", – написал Яма в начале отдыха.

Вчера хореограф пообещал своим подписчикам написать "страшный пост про наши горные приключения".

"А пока – просто Яма на дороге", – написал танцовщик и приложил фотографии, на которых он сидит посреди пустынной горной автодороги.

В комментариях подписчики обыграли пост Ямы.

"Ну и дороги, Яма на яме", – пошутил viktor_volodko_jeans.

"Лучшая яма на украинских дорогах, и не только на украинских", – написала nataliya_biruck.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: vladyama_official / Instagram Фото: vladyama_official / Instagram Фото: vladyama_official / Instagram Фото: vladyama_official / Instagram Фото: vladyama_official / Instagram