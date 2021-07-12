"Надежный тыл всегда с тобой". Жена Ямы позировала топлес на кухне

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году Фото: iliya_yama / Instagram

Фотосессия пары проходила на кухне. Супруга хореографа выбрала для съемки джинсы с высокой посадкой.

"Хочу сказать спасибо за семью, за теплый дом, заботу, поддержку и доброту. Любим, надежный тыл всегда с тобой", – подписала она фото.

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