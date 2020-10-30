Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг

Супруга судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореографа Влада Ямы Лилиана Яма 29 октября в Instagram cообщила, что во время беременности набрала 17 кг.
По словам Ямы, она начала думать о том, как вернуться в форму, еще в роддоме.
"Практически сразу после родов я возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. В сочетании с правильным питанием это помогло восстановить прежний вес", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
За время беременности я набрала 17 кг. И, конечно же, вопрос того, как вернуть прежний вес начал меня волновать ещё в роддоме. Здорово, что ещё со школы я любила спорт. И уже тогда мне по душе были вечерние пробежки. Я надевала тёплые штаны с начёсом, чтобы достигнуть эффект сауны С тех пор спорт стал неотъемлемой частью моей жизни(полезная привычка, которая вырабатывалась годами). Во время беременности я регулярно ходила в бассейн, это помогало бороться с отеками. И всё же лишние килограммы появились. Но практически сразу после родов я возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. В сочетании с правильным питанием это помогло восстановить прежний вес. А сколько килограммов вы набрали во время беременности? @iryna.bigun
Лилиана и Влад Яма поженились в 2014 году, но несколько лет после этого скрывали подробности личной жизни. В 2015 году у пары родился сын Леон.
В интервью передаче "Зірковий шлях", которая вышла на канале "Украина" 23 сентября, Влад Яма признался, что мечтает о дочери.