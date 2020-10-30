Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг

Супруга украинского хореографа Влада Ямы Лилиана Яма рассказала, что сразу же после рождения сына начала думать о том, как вернуть телу прежнюю форму.

Лилиана и Влад Яма впервые стали родителями в 2015 году Фото: liliya_yama / Instagram

Супруга судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореографа Влада Ямы Лилиана Яма 29 октября в Instagram cообщила, что во время беременности набрала 17 кг.

По словам Ямы, она начала думать о том, как вернуться в форму, еще в роддоме.

"Практически сразу после родов я возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. В сочетании с правильным питанием это помогло восстановить прежний вес", – написала она.

Лилиана и Влад Яма поженились в 2014 году, но несколько лет после этого скрывали подробности личной жизни. В 2015 году у пары родился сын Леон.

В интервью передаче "Зірковий шлях", которая вышла на канале "Украина" 23 сентября, Влад Яма признался, что мечтает о дочери.