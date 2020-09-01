Жена Ямы: Одна из формул крепких отношений – в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом – своему мужу

Супруга судьи шоу "Танцы со звездами" хореографа Влада Ямы – Лилиана Яма – разместила на своей странице в Instagram подборку снимков с мужем и рассказала, как нужно следить за собой.
"Одна из формул крепких отношений – в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом – своему мужу", – заявила она.
По словам Лилианы Ямы, женщины созданы для игры, и у каждой это отлично получается.
"Экспериментируй с образами: макияж, прическа, одежда и даже настроение в конце концов!.. Ухаживай за собой и люби себя обязательно (не обсуждается) и, конечно же, всегда поддерживай тело в тонусе (не только перед летом, когда весной все ломятся в зал)", – написала она.
Жена Ямы считает, что карантин показал – можно эффективно тренироваться даже дома или делать утренние пробежки возле дома.
"Будь самостоятельной и самодостаточной, уделяй время своему хобби и любимому делу. И будет тебе счастье", – подытожила она.
Пост супруга хореографа сопроводила снимками, сделанными в Одессе.
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Одна из формул крепких отношений - в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом своему мужу. * Решила написать тебе свои размышления на тему отношений. * Женщины созданы для игры и у каждой из нас это отлично получается. * Экспериментируй с образами: макияж, причёска, одежда и даже настроение в конце концов!.. * Ухаживай за собой и люби себя обязательно (не обсуждается) и конечно же всегда поддерживай тело в тонусе ( не только перед летом, когда весной все ломятся в зал * ). И не надо писать, что нет времени или денег на спортзал. Карантин показал, что можно эффективно тренироваться даже дома. Или делать утренние пробежки возле дома. * Будь самостоятельной и самодостаточной, уделяй время своему хобби и любимому делу. И будет тебе счастье. * * Эти невероятные кадры * сделала @annakayportraiture * в Одессе. Обязательно загляните к ней на страницу * , там много красоты. * Спасибо тебе, было волшебно. *
Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но несколько лет после этого скрывали подробности личной жизни. В 2015 году у пары родился сын Леон.