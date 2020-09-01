Жена Ямы: Одна из формул крепких отношений – в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом – своему мужу

Супруга судьи шоу "Танцы со звездами", хореографа Влада Ямы – Лилиана Яма – рассказала, что нужно делать женщине, чтобы стать счастливой.

Супруга судьи шоу "Танцы со звездами" хореографа Влада Ямы – Лилиана Яма – разместила на своей странице в Instagram подборку снимков с мужем и рассказала, как нужно следить за собой.

"Одна из формул крепких отношений – в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом – своему мужу", – заявила она.

По словам Лилианы Ямы, женщины созданы для игры, и у каждой это отлично получается.

"Экспериментируй с образами: макияж, прическа, одежда и даже настроение в конце концов!.. Ухаживай за собой и люби себя обязательно (не обсуждается) и, конечно же, всегда поддерживай тело в тонусе (не только перед летом, когда весной все ломятся в зал)", – написала она.

Жена Ямы считает, что карантин показал – можно эффективно тренироваться даже дома или делать утренние пробежки возле дома.

"Будь самостоятельной и самодостаточной, уделяй время своему хобби и любимому делу. И будет тебе счастье", – подытожила она.

Пост супруга хореографа сопроводила снимками, сделанными в Одессе.

Влад Яма и Лилиана поженились в 2014 году, но несколько лет после этого скрывали подробности личной жизни. В 2015 году у пары родился сын Леон.