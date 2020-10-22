Яма впервые показал подписчикам лицо сына

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" Влад Яма 22 октября в Instagram поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлен в компании жены Лилианы и сына Леона.
"Мои", – коротко подписал публикацию Яма.
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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году. В 2015-м у них родился сын Леон. Танцор размещал в микроблоге только те фотографии сына, на которых он был снят со спины, в профиль или же позировал в кадре в солнцезащитных очках.
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Яма перестал скрывать лицо сына после выхода третьей части шоу "Маскарад" на "1+1", в которой Леон принял участие вместе с отцом.
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СЬОГОДНІ @maskarad_1plus1 @monatik_official @maruvofficial @realpotap @nataliya_mogilevskaya @yuriy_tkach @gorbunovyuriy
В интервью передаче "Зірковий шлях", которая вышла на канале "Украина" 23 сентября, Яма признался, что мечтает о дочери.