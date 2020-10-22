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22 октября, 2020
 
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Яма впервые показал подписчикам лицо сына

Украинский хореограф Влад Яма поделился в сети семейным фото, на котором запечатлен с женой и сыном.

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Сын Влада и Лилианы Ямы родился в 2015 году
Сын Влада и Лилианы Ямы родился в 2015 году
Фото: vladyama_official / Instagraml

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" на канале "1+1" Влад Яма 22 октября в Instagram поделился с подписчиками снимком, на котором запечатлен в компании жены Лилианы и сына Леона.

"Мои", – коротко подписал публикацию Яма.

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году. В 2015-м у них родился сын Леон. Танцор размещал в микроблоге только те фотографии сына, на которых он был снят со спины, в профиль или же позировал в кадре в солнцезащитных очках. 

Яма перестал скрывать лицо сына после выхода третьей части шоу "Маскарад" на "1+1", в которой Леон принял участие вместе с отцом.

В интервью передаче "Зірковий шлях", которая вышла на канале "Украина" 23 сентября, Яма признался, что мечтает о дочери

Теги: дети, Влад Яма
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