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13 октября, 2020
 
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"Ноги несли сами". Яма похвастал забегом на длинную дистанцию в Турции

Судья "Танцев со звездами" на "1+1" Влад Яма во время пребывания в Турции совершил 11-километровую пробежку.

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Яма: Позади море и 11 км бега
Яма: Позади – море и 11 км бега
Фото: vladyama_official / Instagram

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Влад Яма 13 октября в Instagram поделился с подписчиками снимком, который был сделан после завершения забега на длинную дистанцию.

"Позади – море и 11 км бега. Ноги сегодня несли сами, а кроссовки были продолжением ноги", – поделился танцор.

Яма отметил, что совершил пробежку во время визита в Турцию. Отвечая на вопросы подписчиков, хореограф заявил, что отправился туда по работе.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.

В 2014 году Яма женился, однако в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году жена танцора Лилиана Яма родила сына Леона.

Теги: Турция, Влад Яма
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