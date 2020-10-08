"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма заявил, что, оценивая выступления пары на паркете, остается беспристрастным.

Яма: Планирую и дальше быть беспристрастным Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма 7 октября на своей странице в Instagram заявил, что часто сталкивается с негодованием зрителей, несогласных с его оценками выступлений участников проекта.

"Регулярно получаю порцию негодования и несогласия с оценками. Не буду скрывать, иногда и сам мысленно вспоминаю танец той или иной пары и проверяю, правильную ли оценку поставил. И получается, что я прав. И могу обосновать каждую оценку", – заявил Яма.

Он отметил, что всегда тщательно все взвешивает, сравнивая пары между собой, прежде чем выставить оценку.

"Планирую и дальше быть беспристрастным", – подытожил он.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.

27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.

4 октября проект покинули две пары – по итогам зрительского голосования из шоу выбыл актер Тарас Цимбалюк и его партнерша Яна Заец, а также были дисквалифицированы из-за болезни певец Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко. Они пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты сообщили, что заразились коронавирусом.

Таким образом, 11 октября во время седьмого эфира шоу на паркет выйдет восемь звезд украинского шоу-бизнеса вместе со своими партнерами.

Помимо Ямы, выступления звезд оценивают балерина Екатерина Кухар, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого оглашается за несколько дней до эфира.