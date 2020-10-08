"Могу обосновать каждую оценку". Яма рассказал, как оценивает выступления пар на "Танцах со звездами"

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма 7 октября на своей странице в Instagram заявил, что часто сталкивается с негодованием зрителей, несогласных с его оценками выступлений участников проекта.
"Регулярно получаю порцию негодования и несогласия с оценками. Не буду скрывать, иногда и сам мысленно вспоминаю танец той или иной пары и проверяю, правильную ли оценку поставил. И получается, что я прав. И могу обосновать каждую оценку", – заявил Яма.
Он отметил, что всегда тщательно все взвешивает, сравнивая пары между собой, прежде чем выставить оценку.
"Планирую и дальше быть беспристрастным", – подытожил он.
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Про судейство. С улыбкой на лице. Вот уже четвёртый сезон я оцениваю участников «Танцев со Звёздами» (до этого были «Танцуют Все!», «Таланты» и ещё много всего). И регулярно получаю порцию негодования и несогласия с оценками. Не буду скрывать, иногда и сам мысленно вспоминаю танец той или иной пары и проверяю себя (правильную ли оценку поставил). И получается что я прав. И могу обосновать каждую оценку. Согласен, немного похоже на разговор с самим собой, но просто напомню, что отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру. Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно что вы думаете о наших участниках, но... не забывайте, что танец(и особенно его оценка) - вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников. Так что планирую и дальше быть беспристрастным. Но аргументированную критику готов услышать. Жму руку. Бай. Фото @rostickdesign Стиль @olgaslon @mr.neatman @tanci1plus1
Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.
По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.
По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул шоумен Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.
13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.
20 сентября после четвертого эфира участие в соревнованиях прекратила певица alyona alyona, которая выступала вместе с хореографом Юрием Гуричем.
27 сентября из шоу выбыла пара актера Арама Арзуманяна и хореографа Тони Руденко.
4 октября проект покинули две пары – по итогам зрительского голосования из шоу выбыл актер Тарас Цимбалюк и его партнерша Яна Заец, а также были дисквалифицированы из-за болезни певец Олег Винник и его партнерша Алена Шоптенко. Они пропустили два выступления подряд из-за болезни – 27 сентября артисты сообщили, что заразились коронавирусом.
Таким образом, 11 октября во время седьмого эфира шоу на паркет выйдет восемь звезд украинского шоу-бизнеса вместе со своими партнерами.
Помимо Ямы, выступления звезд оценивают балерина Екатерина Кухар, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого оглашается за несколько дней до эфира.