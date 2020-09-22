"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма и его жена Лилиана отметили шестилетие брака.

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Влад Яма на своей странице в Instagram обнародовал снимки, на которых запечатлен с женой Лилианой на морском побережье.

"Надеюсь, на "чугунную свадьбу" можно и без материальных подарков. Официальному счастью сегодня шесть лет!" – написал он 21 сентября.

В посте хореограф обратился к супруге.

"Люблю. Лучшее – впереди!" – заверил он.

Влад Яма женился в 2014 году на Лилиане, но в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году у них родился сын Леон.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в шоу "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.