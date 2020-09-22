Бульвар Шоубиз
 
22 сентября, 2020
 
Новости

"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма и его жена Лилиана отметили шестилетие брака.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яма обратился к жене: Лучшее впереди!
Яма обратился к жене: Лучшее – впереди!
Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Влад Яма на своей странице в Instagram обнародовал снимки, на которых запечатлен с женой Лилианой на морском побережье.

"Надеюсь, на "чугунную свадьбу" можно и без материальных подарков. Официальному счастью сегодня шесть лет!" – написал он 21 сентября.

В посте хореограф обратился к супруге.

"Люблю. Лучшее – впереди!" – заверил он.

Влад Яма женился в 2014 году на Лилиане, но в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году у них родился сын Леон. 

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в шоу "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта.

Теги: свадьба, шоу, Влад Яма, Танцы со звездами, хореограф, судья, Лилиана Яма
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
  Кох: Политическое будущее Навального зависит от того, решит он возвращаться в Россию или нет
Алеся БАЦМАН
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Наталия ДВАЛИ
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем
Голая 47-летняя Клум позировала перед своим 31-летним мужем
25-летняя Grosu показала лицо без макияжа
25-летняя Grosu показала лицо без макияжа
"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях
"Мы с Наташкой любим друг друга!". Изменивший Королевой Тарзан высказался об их отношениях
"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца
"Самый сложный из всех предыдущих". Участник "Танцев со звездами" Цимбалюк поделился снимками с репетиции нового танца
"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник
"Чугунная свадьба". Яма с женой отметили семейный праздник
  "ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
  "ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
Умерла мать Сталлоне
Умерла мать Сталлоне
  "Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
  "Мог поднять на меня то руку, то ногу". Бывшая невестка экс-генпрокурора России рассказала о домашнем насилии
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Известно имя актера, который станет следующим Джеймсом Бондом – СМИ
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
Цибульская позировала в образе балерины, сидя на дороге
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
"Это женщина, данная мне Богом". Муж Дорофеевой Dantes показал фото с другой девушкой
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
Кардашян готовится разводиться с Уэстом – СМИ
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
"Пусть это впишут в учебники по нейробиологии". Навальный рассказал, как его после отравления исцелила жена
Названы победители премии "Эмми 2020"
Названы победители премии "Эмми 2020"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS