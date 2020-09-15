Бульвар Шоубиз
 
15 сентября, 2020
 
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"Продлили себе лето". Яма поделился пляжным снимком

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Влад Яма вместе с семьей и родителями отправился отдыхать на Азовское море.

Яма: А мы на море
Яма: А мы на море
Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" украинский хореограф Влад Яма 14 сентября на своей странице в Instagram обнародовал снимок, сделанный на морском пляже.

На фото Яма запечатлен в компании жены и сына, а также своих родителей. 

"А мы на море. 10 часов на авто – и три поколения Ям продлили себе лето!" – поделился танцор. 

Яма отметил, что отдыхает на острове Бирючий, расположенном в западной части Азовского моря. 

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а сейчас является членом жюри этого проекта. 

В 2014 году Яма женился, однако в течение нескольких лет скрывал подробности личной жизни. В 2015 году жена танцора Лилиана Яма родила сына Леона.

Родители танцора Любовь и Николай Яма живут в Запорожье. 

Теги: Азовское море, Влад Яма, отдых
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