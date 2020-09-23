"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве

Судья "Танцев со звездами", хореограф Влад Яма в интервью передаче "Зірковий шлях" которая вышла на канале "Украина" 23 сентября, признался, что мечтает о дочери.
"Будет как будет, но хочется девочку. Я очень боюсь этого момента, но все равно хочу. Но [жена] Лиля, наверное, мечтает больше, чем я", – поделился он.
По словам Ямы, его супруга уже сейчас думает, как будет покупать для дочери "какие-то там сумочки, резиночки, косметику".
Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с Могилевской, заняв второе место. Сейчас хореограф является членом жюри этого проекта.
Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году. В 2015-м у них родился сын Леон.
Осенью 2020 года пара отпраздновала так называемую чугунную свадьбу.