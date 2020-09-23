"Боюсь, но все равно хочу". Яма рассказал о будущем отцовстве

По словам судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореографа Влада Ямы, его супруга Лилиана мечтает о дочери больше, чем он.

Яма: Будет как будет, но хочется девочку Фото: vladyama_official / Instagraml

Судья "Танцев со звездами", хореограф Влад Яма в интервью передаче "Зірковий шлях" которая вышла на канале "Украина" 23 сентября, признался, что мечтает о дочери.

"Будет как будет, но хочется девочку. Я очень боюсь этого момента, но все равно хочу. Но [жена] Лиля, наверное, мечтает больше, чем я", – поделился он.

По словам Ямы, его супруга уже сейчас думает, как будет покупать для дочери "какие-то там сумочки, резиночки, косметику".

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с Могилевской, заняв второе место. Сейчас хореограф является членом жюри этого проекта.

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году. В 2015-м у них родился сын Леон.

Осенью 2020 года пара отпраздновала так называемую чугунную свадьбу.