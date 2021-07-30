"Постой, куда ты, мужчина?!" – "Я за арбузом". Влад Яма с женой устроил "мрачную" фотосессию в Карпатах

"Карпатские приключения. Продолжение следует…" – подписал снимки Яма.

Пост набрал больше 4,6 тыс. лайков. В комментариях подписчики 39-летнего танцовщика назвали фотосессию магической, а саму пару – очень красивой.

"Ах, как мрачно и волшебно!" – написала ovk_psychology.

"Вы тут такие магические", – прокомментировала пост телеведущая Соломия Витвицкая.

"Карпатская магия от чудесных людей. Прекрасны", – считает tbidnuk.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)

Лилиана Яма тоже запостила один из снимков у себя в Instagram и написала шуточный пост: "Постой, постой, куда ты, мужчина?!" Супруг тут же ответил в комментариях: "Я за арбузом…"

View this post on Instagram A post shared by Liliya Yama (@liliya_yama)