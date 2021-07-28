Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2021
 
Новости

"Советую попробовать". Влад Яма показал, чем занимается по утрам

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Влад Яма посоветовал своим подписчикам обязательно заняться бегом
Влад Яма посоветовал своим подписчикам обязательно заняться бегом
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Влад Яма посоветовал своим подписчикам заняться бегом. 27 июля в Instagram он запостил видеоролик, на котором в совершает пробежку в новой салатовой спортивной форме.

"Знаю, что большинство из вас, к сожалению, не бегает. Советую попробовать. Вдруг понравится. Вот я, например, обожаю бег, особенно в удобной и красивой форме", – написал 39-летний танцовщик, уточнив, что предпочитает технологичную и охлаждающую спортивную экипировку.

За несколько часов ролик Ямы посмотрели почти 13 тыс. раз. В комментариях часть пользователей написали, что не любят бегать, а часть активно поддержали хореографа в его увлечении.

"Во время бега чувствую, как худею и оздоровляюсь, за это очень люблю", – написала v.bndr_.

"Больше всего мне нравится в утренней пробежке то, что ее нет в моей жизни", – пошутила olgavitruk0603.

Контекст:

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта. 

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Теги: спорт, Влад Яма, хореограф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Солнышко". Тина Кароль надела "голый" бюстгальтер из тонкой ткани
"Солнышко". Тина Кароль надела "голый" бюстгальтер из тонкой ткани
"Очень красивое фото". Жена Павлика показала себя в нижнем белье и боди в сетку на позднем сроке беременности
"Очень красивое фото". Жена Павлика показала себя в нижнем белье и боди в сетку на позднем сроке беременности
"Я и пальма. Я справа", "Жуткое фото. Пальма красивее". Волочкова напугала пользователей свежим фото
"Я и пальма. Я справа", "Жуткое фото. Пальма красивее". Волочкова напугала пользователей свежим фото
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Советую попробовать". Влад Яма показал, чем занимается по утрам
"Советую попробовать". Влад Яма показал, чем занимается по утрам
"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"
"Шикарная брюнетка". Мейхер в черной майке с декольте сделала селфи в авто с "правильного ракурса"
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
"Папины глазки". 48-летний Максим Виторган показал 25-летнюю дочь
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
В Офисе президента рассказали, почему на самом деле Green Grey отстранили от участия в концерте ко Дню Независимости
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
"Всегда стараюсь быть на волне моды". Успенской вручили премию Fashion Diva
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
Diezel из Green Grey заявил, что группу отстранили от концерта ко Дню Независимости из-за песен на русском языке
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Для меня служебный роман – негативный опыт". Булитко после постельного фото с коллегой рассказала о разрушенных семьях и сплетнях
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
"Сдохнем от скуки!" Оля Полякова отправилась на отдых во Францию на виллу российской блогерши-миллионерши
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS