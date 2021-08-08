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08 августа, 2021
 
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"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона

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Влад Яма стал отцом в 2015-м
Влад Яма стал отцом в 2015-м
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Влад Яма 7 августа выложил в Instagram совместный снимок со своим пятилетним сыном Леоном.

"Больше жизни люблю…", – подписал фото 39-летний танцовщик.

Пост Ямы лайкнули больше 9 тыс. раз. В комментариях пользователи соцсети отмечают невероятное сходство ребенка с его дедушкой – отцом хореографа Николаем Петровичем Ямой.

"Сын очень похож на вашего отца", – написала ksusha_letko14. "Да", – подтвердил Яма.

"Ваш сын – маленькая копия дедушки", – заметила beluchi2103.

"Красавцы! Счастья вам безграничного!" – пожелала lesikzamriyana.

Фото с родителями Яма публиковал несколько дней назад.

Контекст:

Влад Яма родился 10 июля 1982 года в Запорожье в семье учителей истории. У него есть старший брат Дмитрий, который работает юристом.

Яма с семи лет занимается танцами. Окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

В 2015-м хореограф женился на своей девушке Лилиане, с которой долго встречался. В 2015-м у пары родился сын Леон.

Теги: дети, семья, танцы, Влад Яма, хореограф
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