"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме

"Обычный день в лесу", – подписал фото Яма.
Пост хореографа набрал больше 10 тыс. лайков.
"Надо тебя с собой в Карпаты брать. Так не походишь", – предупредил в комментариях украинский шоумен Александр Педан.
"Аккуратно, Влад, а то девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях", – написала katerina_bayron.
"Я тоже обычно в лес в галстуке хожу. Медведь иначе не уважает", – пошутила kliszczdiana.
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Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.
В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.
Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).