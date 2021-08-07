"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме

"Обычный день в лесу", – подписал фото Яма.

Пост хореографа набрал больше 10 тыс. лайков.

"Надо тебя с собой в Карпаты брать. Так не походишь", – предупредил в комментариях украинский шоумен Александр Педан.

"Аккуратно, Влад, а то девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях", – написала katerina_bayron.

"Я тоже обычно в лес в галстуке хожу. Медведь иначе не уважает", – пошутила kliszczdiana.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)