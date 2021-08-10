Бульвар Шоубиз
 
10 августа, 2021
 
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"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"

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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений
Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений
Фото: liliya_yama / Instagram

Супруга украинского хореографа Влада Ямы рассказала, как впервые увидела мужа 14 лет назад. 9 августа она опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала "шокирующую правду" об их первой встрече.

По словам Лилианы, на тот момент Яма уже был телезвездой, но она об этом не знала, поскольку не смотрела телевизор.

"Ровно 14 лет назад ко мне подвели молодого человека, познакомили и представили как "Влад Яма". Но на момент знакомства я была не в курсе, что почти вся страна его знает. А у меня просто банально был сломан телевизор", – вспомнила Лилиана Яма.

Она призналась, что сразу запомнила "взгляд и чистые, бездонные глаза" будущего мужа. А также добавила, что после знакомства они провели всю ночь вместе и после уже не расставались.

"Танцевали до утра, встретили рассвет… И 14 лет пролетели, как один день… Сколько всего хорошего, незабываемого было. И сколько еще будет…" – подытожила Лилиана Яма.

Одним из первых пост прокомментировал Влад Яма. "Люблю-ю-ю", – написал он. Вчера он тоже поделился своими воспоминаниями о знакомстве с супругой.

"Так держать! Вы прекрасны. Раз уж воспоминания пошли… Вспомнилось, как мы с Владом познакомились на съемках "Танцюють всі!" в Донецке в первый съемочный день. И как гордо Влад говорил: "Мою девушку тоже Лилиана зовут!" Очень круто звучало! Очень запомнилось!" – поделилась воспоминаниями телеведущая Лилия Ребрик.

"Сын весь в отца, ждем дочку-красавицу, всю в маму. Безграничного счастья вашей семье, так держать!" – пожелала пользователь с ником pokoevetselena.

Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".

Теги: шоу, семья, танцы, Влад Яма, хореограф, муж, встреча, знакомства, Лилиана Яма, жена
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