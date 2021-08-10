"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений Фото: liliya_yama / Instagram

По словам Лилианы, на тот момент Яма уже был телезвездой, но она об этом не знала, поскольку не смотрела телевизор.

"Ровно 14 лет назад ко мне подвели молодого человека, познакомили и представили как "Влад Яма". Но на момент знакомства я была не в курсе, что почти вся страна его знает. А у меня просто банально был сломан телевизор", – вспомнила Лилиана Яма.

Она призналась, что сразу запомнила "взгляд и чистые, бездонные глаза" будущего мужа. А также добавила, что после знакомства они провели всю ночь вместе и после уже не расставались.

"Танцевали до утра, встретили рассвет… И 14 лет пролетели, как один день… Сколько всего хорошего, незабываемого было. И сколько еще будет…" – подытожила Лилиана Яма.

Одним из первых пост прокомментировал Влад Яма. "Люблю-ю-ю", – написал он. Вчера он тоже поделился своими воспоминаниями о знакомстве с супругой.

"Так держать! Вы прекрасны. Раз уж воспоминания пошли… Вспомнилось, как мы с Владом познакомились на съемках "Танцюють всі!" в Донецке в первый съемочный день. И как гордо Влад говорил: "Мою девушку тоже Лилиана зовут!" Очень круто звучало! Очень запомнилось!" – поделилась воспоминаниями телеведущая Лилия Ребрик.

"Сын весь в отца, ждем дочку-красавицу, всю в маму. Безграничного счастья вашей семье, так держать!" – пожелала пользователь с ником pokoevetselena.

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