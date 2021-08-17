"Ваше счастье, что он не убил вас". Могилевская поддержала Беленюка после попытки неизвестных втянуть его в расистский скандал

"В субботу снималась с Жаном, узнала, что на него напали из-за цвета кожи на улице. На человека, который вчера принес золотую медаль Украине. Ваше счастье, что он не убил вас, а мог", – написала Могилевская.

В конце поста певица написала: "Жан, ты самый украинский украинец, которого я встречала".

К посту Могилевская приложила совместное фото с Беленюком, на котором он показывает свою олимпийскую медаль.