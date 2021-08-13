Полиция расследует нападение на Беленюка

Беленюк сообщил, что днем в центре Киева к нему подошли неизвестные и начали выкрикивать оскорбительные слова Фото: Miss Universe Ukraine / Facebook

"По предварительной информации, в столичном Печерске группа неизвестных лиц пыталась спровоцировать конфликт с депутатом", – отметили в сообщении.

В полиции не назвали имя нардепа, однако известно, что сегодня днем о попытке конфликта сообщил народный депутат от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Днем в центре Киева к нему подошли неизвестные люди и начали выкрикивать "обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!"

Правоохранители устанавливают причастных к инциденту. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.