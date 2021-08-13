Полиция расследует нападение на Беленюка

"По предварительной информации, в столичном Печерске группа неизвестных лиц пыталась спровоцировать конфликт с депутатом", – отметили в сообщении.
В полиции не назвали имя нардепа, однако известно, что сегодня днем о попытке конфликта сообщил народный депутат от "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк. Днем в центре Киева к нему подошли неизвестные люди и начали выкрикивать "обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!"
Правоохранители устанавливают причастных к инциденту. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.
Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".
Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).
4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда в копилке национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.