"Черная обезьяна, вали в Африку!" Беленюк заявил, что неизвестные в центре Киева пытались спровоцировать его на конфликт

Беленюк: Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Фото: Жан Беленюк / Facebook

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!" – написал Беленюк.

По его словам, до драки дело не дошло.

"Поэтому со мной все нормально, но...

Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?!" – отметил чемпион Олимпиады в Токио.