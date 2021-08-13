"Черная обезьяна, вали в Африку!" Беленюк заявил, что неизвестные в центре Киева пытались спровоцировать его на конфликт

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт, выкрикивая обидные вещи типа "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!" – написал Беленюк.
По его словам, до драки дело не дошло.
"Поэтому со мной все нормально, но...
Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".
Беленюк – серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, чемпион мира (2015) и Европы 2016-го и 2019 годов. В июне 2019 года он стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг. В январе 2021 года завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия).
4 августа Беленюк стал чемпионом Олимпиады в Токио. Это была единственная золотая награда в копилке национальной сборной Украины на этих Олимпийских играх.