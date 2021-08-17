Беленюк: Все, что с приставкой "темнокожий", я часто делаю первым в нашей стране

Беленюк отметил, что, если бы перед ним поставили задачу стать министром спорта, он бы стал Фото: EPA

"Когда я стал народным депутатом, я тоже был первым темнокожим народным депутатом, первым золотым медалистом темнокожим. Я все, что с приставкой "темнокожий", часто делаю первым в нашей стране", – отметил он.

Беленюк также отметил, что, если бы перед ним поставили задачу стать министром спорта, он бы стал.

"Я уверен в своих силах. Если будет поставлена задача потянуть, то я потяну", – подчеркнул он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube