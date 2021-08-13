В "Слуге народа" осудили проявления расизма после инцидента с Беленюком

"Патриотизм того или иного гражданина не измеряется его цветом кожи, полом, этническим происхождением или местом жительства. Считаем, что подобный инцидент – одно из проявлений языка ненависти. Его уже третий год на разных коммуникационных площадках, в частности в соцсетях, культивируют политические оппоненты, которые не привыкли цивилизованно и конструктивно вести дискуссии", – отметили в партии.

В "Слуге народа" пообещали использовать все законодательные и исполнительные рычаги, чтобы не допустить в обществе проявлений расизма и ксенофобии.

"Нарушители будут получать суровое наказание. Таким позорным явлениям в нашей многонациональной и многокультурной стране не место", – заявили в партии.

Представители "Слуги народа" потребовали от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности провокаторов и привлечь их к ответственности.