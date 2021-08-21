В Киеве на День Независимости продлят работу метро и наземного общественного транспорта

Работу транспорта продлят в связи с празднованием 30-й годовщины независимости Украины.

"В частности, продлят работу наземного общественного транспорта, организовав перевозку пассажиров существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар его поездов", – говорится в сообщении.

Также 24 августа до 13.00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Незалежности" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (поезда будут курсировать без остановки на станции "Майдан Незалежности").

"24 августа с 8.00 до 13.00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", которые расположены на аллее Героев Небесной сотни", – добавили в КГГА.