Посольство США поздравило украинцев с Днем Независимости песней "Мой друг". Видео

"С приближением Дня Независимости Украины украинские и американские работники нашего посольского сообщества спели песню "Мой друг" украинской группы Kozak System в честь дружбы между народом Украины и США. Соединенные Штаты решительно поддерживают Украину – ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание", – говорится в комментарии к ролику.

Песню исполнили в сопровождении музыкальной группы при посольстве США.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от U.S. Embassy Kyiv Ukraine (@usembkyiv)