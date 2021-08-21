Зеленскому предложили ко Дню Независимости помиловать 36 осужденных участников боевых действий на Донбассе

В ОПУ подчеркнули, что помилование не будет применено к военным, совершившим ДТП в состоянии алкогольного опьянения Фото: president.gov.ua

Глава консультативного совета Алена Вербицкая посетила 22 исправительные колонии, а также следственные изоляторы, где провела встречи с более чем 200 осужденными защитниками.

"Большинство ветеранов отбывает наказание в местах несвободы впервые, а сами преступления очень часто были совершены ими в состоянии сильного душевного волнения из-за непроработанных травм войны и отсутствия действенных механизмов возврата человека к мирной жизни", – отметила Вербицкая.

Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования предложит Зеленскому помиловать 36 военнослужащих к 30-й годовщине независимости. Остальные кандидатуры будут предложены после тщательного изучения и дополнительной проверки, сообщили в ОПУ.

"При определении кандидатур осужденных для помилования руководствуются не принципом отрицания преступлений, а учета заслуг ветеранов, защищавших Украину", – пояснил глава Комиссии по вопросам помилования, руководитель Кабинета главы ОПУ Андрей Гота.

Он подчеркнул, что помилование не будет применено к военным, совершившим ДТП в состоянии алкогольного опьянения.