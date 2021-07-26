В Кривом Роге установили рекорд Украины по перетягиванию самосвала весом почти 300 т

Рекорд зафиксировал заслуженный мастер спорта Украины, действующий нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк. В команду спортсменов вошли президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок, а также Александр Лашин, Роман Сирманов, Богдан Ксенчук, Виталий Бондаренко, Виталий Герасимов, Денис Дубровский и Сергей Пономарев.

Команда сдвинула груженный породой самосвал Caterpillar общим весом 293 тонн на 44 сантиметра за 53,8 секунды.

"Я думаю, все смогли увидеть, что это очень трудно. Мы не ставили целью протянуть самосвал на пять, 15 или 20 метров. Наша задача была сдвинуть его с места – и мы это сделали", – отметил Вирастюк.

Гендиректор Северного ГОК Андрей Скачков сообщил, что мероприятие приурочено к 15-летию компании "Метинвест", 30-летию Независимости Украины и Дню металлурга и горняка.

24 августа команда стронгмены попробуют установить новый рекорд – они попытаются сдвинуть с места самый большой в мире самолет Ан-225 "Мрія".