Парад ко Дню Независимости Украины в Киеве. Трансляция

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы и уже начали прибывать на Майдан Незалежности.

Контекст:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций.

С перечнем главных мероприятий в Киеве можно ознакомиться здесь.