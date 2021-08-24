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Видео: in time Ukraine / YouTube

Парад ко Дню Независимости Украины в Киеве. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

24 августа в 10.00 в Киеве начинается военный парад по случаю 30-летия независимости Украины. Трансляция ведется на YouTube-канале in time Ukraine.

На торжественные мероприятия приехали представители десятков стран – они прибыли накануне, на учредительный саммит Крымской платформы и уже начали прибывать на Майдан Незалежности.

Контекст:

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко говорил, что по случаю Дня Независимости в Украине пройдет более 300 культурных акций

С перечнем главных мероприятий в Киеве можно ознакомиться здесь

Правительство выделило на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги направили не только на праздничные мероприятия, но и на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Теги: Киев, Украина, День Независимости, парад, Майдан Незалежности, трансляция
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