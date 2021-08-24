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Денисова: Украина победит благодаря единству народа и желанию жить свободно на собственной земле

Денисова: Придет тот день, когда мы вернем украинский Крым и восстановим мир на востоке Украины
Денисова: Придет тот день, когда мы вернем украинский Крым и восстановим мир на востоке Украины
Фото: Народний фронт / Facebook

Независимость далась нелегко украинцам, на пути ее обретения у Украины есть потери и достижения, а также испытания и победы. Об этом в День Независимости, который отмечается 24 августа, написала украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"За 30 лет своей независимости Украина пережила немало бурных событий – выход из СССР, обретение суверенитета, периоды становления, самоидентификации и осознание того, кем мы являемся и какое направление развития выбираем", – отметила она.

По ее словам, украинцы выходили на площади из-за того, что не хотели терперь несправедливость и стремились жить достойно.

"Мы продолжаем борьбу как с внешним, так и с внутренним врагом для защиты прав каждого украинца, верховенства закона, свободы выбора и возможности жить в свободной стране. Независимая Украина победит благодаря единству украинского народа и изначальном желанию жить свободно на собственной земле. Придет тот день, когда мы вернем украинский Крым и восстановим мир на востоке Украины", – заявила омбудсмен.

Она подчеркнула, что синонимом "жить в независимой Украине" будет "жить свободно и достойно".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/377713717043240

Контекст:

Сегодня Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости

Теги: Украина, Людмила Денисова, День Независимости, украинцы, омбудсмен, суверенитет
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