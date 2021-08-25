Украина завоевала первое золото и вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады 2020 в Токио

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Мерешко на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 выиграла четыре золотые медали, одну из которых – на дистанции 50 м.

Еще одна украинка Анна Гонтар показала третий результат в этом заплыве, получив бронзу соревнований.

Cеребро Паралимпийских игр Украине принесла фехтовальщица Елена Федота, сообщило Общественное. В борьбе за первое место она встретилась с представительницей Китая Шумей Тан.

Еще одну серебряную медаль завоевал украинский пловец Максим Крипак, он стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S10.

Очередное серебро принес для сборной Украины пловец Алексей Вирченко. Общественное отметило, что он соревновался на дистанции 100 м баттерфляем.

Украина завоевала восемь медалей и вышла на второе место медального зачета Паралимпиады, об этом свидетельствуют данные сайта Игр. На первом месте – Австралия. Сборная Украины в первый день Паралимпиады завоевала одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.