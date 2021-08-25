В Токио стартовали Паралимпийские игры. Фоторепортаж
Фото: Tokyo 2020 / Facebook
Фото: Tokyo 2020 / Facebook
Фото: Tokyo 2020 / Facebook
Фото: Tokyo 2020 / Facebook
В столице Японии Токио 24 августа начались летние Паралимпийские игры 2020
. Фотографии церемонии открытия опубликовали
оргкомитет Игр в Facebook и агентство EPA
. Паралимпиада 2020 пройдет без зрителей
из-за эпидемии коронавирусной инфекции. От Украины в соревнованиях примут участие
143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету. Посол Японии в Украине Такаши Кураи посчитал символичным для украинской команды, что Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа – в День Независимости Украины.