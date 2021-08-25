ГОРДОН
 
 
События

В Токио стартовали Паралимпийские игры. Фоторепортаж

Сегодня 00.06
В столице Японии Токио 24 августа начались летние Паралимпийские игры 2020. Фотографии церемонии открытия опубликовали оргкомитет Игр в Facebook и агентство EPA. Паралимпиада 2020 пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции. От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету. Посол Японии в Украине Такаши Кураи посчитал символичным для украинской команды, что Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа – в День Независимости Украины.
Теги: Япония, Паралимпийские игры, Паралимпиада, Токио, спортсмены, соревнования, церемония, Такаши Кура, Паралимпиада 2020
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль" G
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS