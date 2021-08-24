В Токио начались Паралимпийские игры 2020. Украину представят 143 спортсмена

Организаторы соревнований сообщили в Facebook об официальном открытии Паралимпийских игр.

В программу Паралимпиады вошли стрельба из лука, бадминтон, бочче (спортивная игра на точность с мячом), велогонки на шоссе и треке, верховая езда, футбол, голбол, дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, пауэрлифтинг, стрельба, волейбол сидя, настольный теннис, тхэквондо, баскетбол на колясках, фехтование сидя, регби сидя, теннис на колясках.

Бадминтон и тхэквондо дебютируют на Паралимпиаде, они заменили парусный спорт и одну из футбольных дисциплин. Паралимпийские игры в Токио будут проходить до 5 сентября.

Спортсмены из Бутана, Гайаны, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсент и Гренадинов впервые выступят на Паралимпиаде.

От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету.

Посол Японии в Украине Такаши Кураи посчитал символичным для украинской команды, что Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа – в День Независимости Украины. В комментарии "Укринформу" он сказал, что национальная паралимпийская сборная Украины очень сильная. "С тех пор как независимая Украина впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Атланте 1996 года, каждый раз национальная сборная команда увеличивала количество медалей и заняла третье место в мире на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Это свидетельствует о победе в каждой жизни спортсмена, тренера, человека, который поддерживает соревнования, а также стойкость Украины как государства. Я это очень уважаю", – прокомментировал он.