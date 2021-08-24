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В Токио начались Паралимпийские игры 2020. Украину представят 143 спортсмена

На Паралимпиаде разыграют 540 комплектов наград
На Паралимпиаде разыграют 540 комплектов наград
Фото: ЕРА

В столице Японии Токио 24 августа стартовали летние Паралимпийские игры 2020, передает корреспондент издания "ГОРДОН". Трансляцию церемонии открытия ведет канал Sports+.

Организаторы соревнований сообщили в Facebook об официальном открытии Паралимпийских игр.

https://www.facebook.com/tokyo2020/posts/409997397159305

В программу Паралимпиады вошли стрельба из лука, бадминтон, бочче (спортивная игра на точность с мячом), велогонки на шоссе и треке, верховая езда, футбол, голбол, дзюдо, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, пауэрлифтинг, стрельба, волейбол сидя, настольный теннис, тхэквондо, баскетбол на колясках, фехтование сидя, регби сидя, теннис на колясках. 

Бадминтон и тхэквондо дебютируют на Паралимпиаде, они заменили парусный спорт и одну из футбольных дисциплин. Паралимпийские игры в Токио будут проходить до 5 сентября.

Спортсмены из Бутана, Гайаны, Мальдив, Парагвая, Сент-Винсент и Гренадинов впервые выступят на Паралимпиаде. 

От Украины в соревнованиях примут участие 143 спортсмена, они будут бороться за медали в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной летние Паралимпийские игры станут седьмыми по счету. 

Посол Японии в Украине Такаши Кураи посчитал символичным для украинской команды, что Паралимпийские игры в Токио начались 24 августа – в День Независимости Украины. В комментарии "Укринформу" он сказал, что национальная паралимпийская сборная Украины очень сильная.

"С тех пор как  независимая Украина впервые приняла участие в Паралимпийских играх в Атланте 1996 года, каждый раз национальная сборная команда увеличивала количество медалей и заняла третье место в мире на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года. Это свидетельствует о победе в каждой жизни спортсмена, тренера, человека, который поддерживает соревнования, а также стойкость Украины как государства. Я это очень уважаю", – прокомментировал он.

Контекст:

Паралимпиада 2020 пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Теги: Япония, баскетбол, МОК, Паралимпийские игры, фехтование, Токио, регби, дзюдо, День Независимости, гребля, Рио-де-Жанейро, велогонка, спортсмены, волейбол, соревнования, настольный теннис, стрельба из лука, пауэрлифтинг, бадминтон, церемония, национальная сборная, Такаши Кура, Паралимпиада 2020
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