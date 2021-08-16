Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей из-за COVID-19

Зрителей решили не допускать на все спортплощадки соревнований "из-за тревожного роста" случаев COVID-19 в принимающем городе и других регионах Японии.

Агентство отмечает, что организаторы Паралимпиады до последнего откладывали принятие решения о зрителях. Ранее рассматривались варианты с ограниченным присутствием болельщиков.

Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран. Есть вероятность, что не будет спортсменов из Афганистана, где страну взяла под контроль группировка "Талибан".