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Серебряного призера Олимпиады в Токио из Великобритании подозревают в употреблении допинга

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Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров
Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров
Фото: CJ Ujah / Twitter

Британского спринтера Чиджинду Уджу отстранили от соревнований из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщила 12 августа независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Допинг-проба атлета показала "наличие/использование запрещенного вещества (остарин и S-23)". Остарин внесен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства как анаболический агент, его действие аналогично анаболическим стероидам.

Телерадиокомпания ВВС сообщила, что Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2020 в Токио. Британский мужской квартет уступил победу всего на сотую долю секунды.

Антидопинговые правила World Athletics свидетельствуют, что если спортсмен, который нарушил эти правила, выступал в эстафете, то всю команду автоматически дисквалифицируют. Всех спортсменов эстафетной команды лишат титулов, наград, медалей, очков, а также призов и вознаграждения за выступление.

Athletics Integrity Unit также начала расследование в отношении других спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Это толкатель ядра из Грузии Беник Абрамян, бахрейнский бегун на средние дистанции Седдики Мико и кенийский спринтер Марк Одиамбо.

У Абрамяна выявили нескольких запрещенных субстанций, в том числе метандиенон и тамоксифен, нарушением Мико является переливание крови, у Одиамбо нашли стероид метастерон.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходили с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде принимали участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран.

Теги: спорт, Грузия, Великобритания, Токио, Кения, допинг, спортсмены, Олимпиада 2020, Бахрейн, соревнования, Олимпийские игры
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