Серебряного призера Олимпиады в Токио из Великобритании подозревают в употреблении допинга

Допинг-проба атлета показала "наличие/использование запрещенного вещества (остарин и S-23)". Остарин внесен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства как анаболический агент, его действие аналогично анаболическим стероидам.

Телерадиокомпания ВВС сообщила, что Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая завоевала серебряную медаль на Олимпиаде 2020 в Токио. Британский мужской квартет уступил победу всего на сотую долю секунды.

Антидопинговые правила World Athletics свидетельствуют, что если спортсмен, который нарушил эти правила, выступал в эстафете, то всю команду автоматически дисквалифицируют. Всех спортсменов эстафетной команды лишат титулов, наград, медалей, очков, а также призов и вознаграждения за выступление.

Athletics Integrity Unit также начала расследование в отношении других спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга. Это толкатель ядра из Грузии Беник Абрамян, бахрейнский бегун на средние дистанции Седдики Мико и кенийский спринтер Марк Одиамбо.

У Абрамяна выявили нескольких запрещенных субстанций, в том числе метандиенон и тамоксифен, нарушением Мико является переливание крови, у Одиамбо нашли стероид метастерон.