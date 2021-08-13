Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге

Положительную пробу спортсмен сдал еще до отъезда в Токио, на заключительном сборе команды во Владивостоке 21 июля.

"Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена", – заявили в федерации.

Теперь Полянский имеет право вскрыть пробу В и в случае, если анализ подтвердится, оспаривать результаты тестов в Спортивном арбитражном суде. Но, как пишет "Спорт-Экспресс", учитывая характер найденного препарата, сделать это будет сложно – его невозможно принять случайно, с едой или "заразившись" от других людей, это всегда инъекция.

Этот же препарат выявила допинг-проба у украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, которую отстранили еще до начала Игр.

На Олимпиаде в личной гонке Полянский занял 43-е место, а квартет российских триатлонистов – 14-е место. Скорее всего, теперь этот результат будет аннулирован.

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Полянскому грозят четыре года дисквалификации. "Спорт-Экспресс" отмечает, что раньше проблем с допингом у него не было.

История с Полянским – первый допинг-скандал со сборной ОКР после окончания Олимпийских игр 2020. Кроме того, перед выездом в Токио два российских гребца, Павел Сорин и Никита Моргачев, сдали положительный тест на мельдоний. Подозреваемые были исключены из числа участников Игр, а национальная федерация решила снять со стартов всю команду по академической гребле, поскольку "уровень мастерства дублеров не соответствовал олимпийским стандартам".