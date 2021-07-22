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СПОРТ

В России больше нет системы господдержки допинга – глава ВАДА

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По словам главы ВАДА, "беспрецедентная система поддержки допинга в России потрясла мир спорта"
По словам главы ВАДА, "беспрецедентная система поддержки допинга в России потрясла мир спорта"
Фото: ЕРА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) больше не считает, что в России существует государственная система поддержки допинга. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita 20 июля сказал президент ВАДА Витольд Банька.

По его мнению, с момента введения санкций против России "ситуация изменилась". "Конечно, там [в России] все еще есть спортсмены, употребляющие допинг, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта", – заявил Банька.

При этом, добавил чиновник, ВАДА делает все, чтобы "поймать спортсменов, которые участвовали в системе допинга перед Олимпийскими играми [в Сочи]".

Банька подчеркнул, что ВАДА продолжает следить за деятельностью Российского антидопингового агентства, и, если РУСАДА будет соблюдать правила, то сможет вернуться в систему ВАДА. Однако, заявил он, это "не вопрос ближайших недель или месяцев".

Контекст:

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ. РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019-го исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе большинство санкций, но сократил срок их действия – с четырех до трех лет. Таким образом, ограничения будут сняты в декабре 2022-го.

Теги: Россия, спорт, Олимпиада, допинг, спортсмены, ВАДА, РУСАДА
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