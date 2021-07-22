В России больше нет системы господдержки допинга – глава ВАДА

По его мнению, с момента введения санкций против России "ситуация изменилась". "Конечно, там [в России] все еще есть спортсмены, употребляющие допинг, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта", – заявил Банька.

При этом, добавил чиновник, ВАДА делает все, чтобы "поймать спортсменов, которые участвовали в системе допинга перед Олимпийскими играми [в Сочи]".

Банька подчеркнул, что ВАДА продолжает следить за деятельностью Российского антидопингового агентства, и, если РУСАДА будет соблюдать правила, то сможет вернуться в систему ВАДА. Однако, заявил он, это "не вопрос ближайших недель или месяцев".