Россию лишили права проводить в 2022 году чемпионат мира по борьбе

Чемпионат мира по борьбе 2022 года, который должен был пройти в российском Красноярске, перенесли в столицу Сербии Белград.

Международная организация "Объединенный мир борьбы" (UWW) приняла решение лишить российский город Красноярск права принимать чемпионат мира 2022 года. Об этом 5 февраля проинформировал сайт организации.

Турнир будет принимать в 2022 году сербская столица Белград. В этом городе должен был пройти чемпионат мира по борьбе 2023 года.

Согласно решению UWW, в 2023 году мировое первенство (на нем будет проводиться отбор на летнюю Олимпиаду в Париже 2024 года) собираются проводить в РФ, но принимающий город "будет определен в ближайшие месяцы".

Решение относительно России объясняется решением Арбитражного спортивного суда (CAS), который 17 декабря 2020 года принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под флагом РФ до 16 декабря 2022 года. Дело было связано с Российским антидопинговым агентством, в действиях которого нашли нарушения. Решение CAS опубликовал 14 января 2021 года.

В 2017 году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В декабре того же года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории. 20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории.

2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. РУСАДА в тот же день лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляцию данными о допинг-пробах, работу московской лаборатории вновь остановили.

27 декабря РУСАДА уведомило ВАДА о своем несогласии с отстранением России от международных соревнований и подало апелляцию в Арбитражный спортивный суд в Лозанне.