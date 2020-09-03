Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали из-за допинга

В ходе расследования обстоятельств дела украинский спортсмен Александр Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно прописал ему запрещенный препарат, что сократило срок его дисквалификации.

Украинского бойца смешанных боевых искусств (MMA) Александра Доскальчука дисквалифицировали на 14 месяцев из-за обнаруженного допинга. Об этом 2 сентября говорится на сайте Антидопингового агентства США.

30-летний боец ММА получил положительный результат на метаболиты местеролона в результате пробы мочи, взятой 6 июня 2020 года. Местеролон является неспецифическим веществом в классе анаболических агентов и запрещен для бойцов.

В ходе расследования обстоятельств дела Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно прописал ему запрещенный препарат, содержащий местеролон. Это уменьшило степень вины Доскальчука – и ему сократили срок дисквалификации. Также он получил дополнительное сокращение срока дисквалификации за сотрудничество с агентством.

14-месячный срок запрета на участие в соревнованиях для украинца начался 6 июня 2020 года, когда была отобрана его положительная проба, и он продлится до 6 августа 2021 года.

Доскальчук провел в смешанных единоборствах 11 боев, в которых одержал 10 побед при одном поражении. В июле он должен был дебютировать в UFC, однако снялся с турнира.