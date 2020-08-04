Украинскую чемпионку Европы по легкой атлетике дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Легкоатлетка Наталья Кроль дисквалифицирована с 16 января 2020 года по 15 сентября 2021-го.

Украинскую легкоатлетку, чемпионку Европы Наталью Кроль дисквалифицировали на 20 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Расследование проводил независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике Athletics Integrity Unit.

Кроль дисквалифицирована с 16 января 2020 года по 15 сентября 2021-го.

"Аннулированы все результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений. Спортсменка согласилась с вышеуказанными последствиями за нарушение антидопинговых правил и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале", – говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте федерации, Кроль была отстранена от соревнований с 23 февраля в связи с выявлением в ее организме запрещенного вещества гидрохлоротиазид.

Кроль (девичья фамилия Прищепа) – двухкратная чемпионка Европы по бегу на 800 метров. Также спортсменка завоевала золото на Европейских играх 2019 года.