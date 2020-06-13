Из программы Олимпийских игр могут исключить тяжелую атлетику – глава МОК

По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, тяжелая атлетика может потерять статус олимпийского вида спорта из-за коррупции и допинга.

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы Олимпийских игр. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, сообщил 11 июня Спортивный комитет Украины.

Данное решение может быть принято в связи с нарушениями, допущенными Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF).

В частности, проверки показали, что IWF скрыла как минимум 40 положительных допинг-проб и допустила появление нарушителей на чемпионате мира и что уволившийся президент IWF Тамаш Аян мог быть причастен к коррупции и сокрытию нарушений допинговых правил.

"Мы глубоко обеспокоены и шокированы этим докладом и масштабом отраженных в нем нарушений в антидопинговой работе и управлении. Мы ясно дали понять, что в зависимости от результатов выводов наблюдательной комиссии IWF мы оставляем за собой право на самые далеко идущие меры вплоть до возможного исключения тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр", – сказал Бах.

Соревнования по тяжелой атлетике на летних Олимпийских играх впервые появились на играх 1896 года в Афинах. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. В этом виде спорта разыгрываются 15 комплектов наград.