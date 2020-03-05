Врач "Динамо" вместо таблетки от головной боли дал Беседину запрещенный стимулятор. Нападающего дисквалифицировали на год – СМИ

Врач "Динамо" случайно перепутал таблетки от головной боли с запрещенным стимулятором, который и дал нападающему Артему Беседину, сообщает телеканал "Футбол 1".

Врач "Динамо" по ошибке дал не те таблетки нападающему "Динамо" Артему Беседину, из-за чего тот был дисквалифицирован на один год, об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Беседин якобы попросил у врача "Динамо" таблетку от головной боли, но медик по ошибке дал нападающему препарат, где действующим веществом является запрещенный стимулятор фонтурацетам.

"По одной из версий, у врача в одном и том же кармане были таблетки "Кетанова" и "Фонтурацетама", а он просто перепутал блистеры", – сказал координатор допинг-контроля Украинской ассоциации футбола Максим Бецко.

19 декабря 2019 года "Динамо" было уведомлено о возможном нарушении украинским форвардом антидопинговых правил УЕФА. Беседин был временно отстранен до выяснения обстоятельств.

21 января "Динамо" отстранило главного врача команды Леонида Миронова от работы до выяснения обстоятельств допингового дела Беседина.

25 февраля в "Динамо" сообщили, что форвард дисквалифицирован на один год. Дисквалификация отчисляется с 19 декабря 2019 года.

Беседин является воспитанником "Динамо", за столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры, восемь голов и один ассист в текущем сезоне).

Также Беседин сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.