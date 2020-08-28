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Уволен глава Российского антидопингового агентства

Юрий Ганус возглавлял Российское антидопинговое агентство с 2017 года. Он считает решение о своей отставке ошибкой.

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Ганус назвал решение учредителей РУСАДА ошибкой
Ганус назвал решение учредителей РУСАДА ошибкой
Фото: EPA

Учредители Российского антидопингового агентства (Олимпийский и Паралимпийский комитеты России) уволили Юрия Гануса с должности главы РУСАДА. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Он заявил, что Гануса уволили "исключительно на основе выявления фактов нарушений в ведении финансовой и административно-хозяйственной деятельности".

Ганус в комментарии "Интерфаксу" назвал решение учредителей РУСАДА ошибочным.

Как пишет ТАСС, и.о. главы агентства стал юрист РУСАДА Михаил Буханов. Выборы нового гендиректора должны пройти на конкурсной основе в течение шести месяцев.

Ганус возглавил РУСАДА в 2017 году на фоне скандала, который вспыхнул осенью 2015 года после публикации доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

Изначально РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году, уже после того как РУСАДА возглавил Ганус, российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории.

В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 2 июля пресс-служба ВАДА информировала, что агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

В сентябре СМИ сообщали, что россияне, прежде чем передать данные в ВАДА, подделывали их, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства из-за нарушений антидопинговых правил на четыре года отстранил Россию от международных соревнований, в том числе от Олимпиады 2020 года в Токио. РУСАДА уведомило о несогласии с таким решением.

Теги: Россия, допинг, ВАДА, РУСАДА, Юрий Ганус
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