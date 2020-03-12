Российскую федерацию легкой атлетики оштрафовали на $10 млн

Совет Международной легкоатлетической ассоциации восстановил процесс выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, которые не употребляли допинг.

Международная легкоатлетическая ассоциация оштрафовала Российскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн за нарушение антидопинговых правил, пишет официальный сайт организации.

$5 млн должны быть выплачены до 1 июля 2020 года. Еще $5 млн будут заморожены на два года и будут немедленно выплачены, если Российская федерация легкой атлетики в течение этого времени еще раз нарушит антидопинговые правила.

Также совет Международной легкоатлетической ассоциации восстановил процесс выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, которые не употребляли допинг.

31 января, через два дня после рекомендации Международной федерации по вопросам целостности легкоатлетического спорта приостановить разрешение российским спортсменам выступать под нейтральным статусом, министерство спорта РФ лишило ВФЛА государственной регистрации. Это связано с тем, что ВФЛА "неудовлетворительно" объяснила историю с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, анализы которого на допинг были, предположительно, сфальсифицированы.

Скандал вокруг легкоатлетической ассоциации России и Российского антидопингового агентства разгорелся в ноябре 2015 года, когда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад, в котором РФ обвинялась в государственной поддержке допинга. Из-за этого российская сборная по легкой атлетике была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и в других международных соревнованиях.