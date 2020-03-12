Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Российскую федерацию легкой атлетики оштрафовали на $10 млн

Совет Международной легкоатлетической ассоциации восстановил процесс выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, которые не употребляли допинг.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия должна заплатить $5 млн до 1 июля 2020 года
Россия должна заплатить $5 млн до 1 июля 2020 года
Фото: rusathletics.com

Международная легкоатлетическая ассоциация оштрафовала Российскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн за нарушение антидопинговых правил, пишет официальный сайт организации.

$5 млн должны быть выплачены до 1 июля 2020 года. Еще $5 млн будут заморожены на два года и будут немедленно выплачены, если Российская федерация легкой атлетики в течение этого времени еще раз нарушит антидопинговые правила.

Также совет Международной легкоатлетической ассоциации восстановил процесс выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, которые не употребляли допинг.

31 января, через два дня после рекомендации Международной федерации по вопросам целостности легкоатлетического спорта приостановить разрешение российским спортсменам выступать под нейтральным статусом, министерство спорта РФ лишило ВФЛА государственной регистрации. Это связано с тем, что ВФЛА "неудовлетворительно" объяснила историю с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, анализы которого на допинг были, предположительно, сфальсифицированы.

Скандал вокруг легкоатлетической ассоциации России и Российского антидопингового агентства разгорелся в ноябре 2015 года, когда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад, в котором РФ обвинялась в государственной поддержке допинга. Из-за этого российская сборная по легкой атлетике была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро и в других международных соревнованиях.

Теги: Россия, спорт, легкая атлетика, допинг, деньги, ВАДА
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Книгу о Гарри Поттере продали с аукциона за $152 тыс.
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
Сын заразившихся коронавирусом Хэнкса и Уилсон рассказал о состоянии родителей
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
  "Больше, чем у депутата". Экс-нардеп Гаврилюк, работающий таксистом, озвучил свои заработки
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
На съемках сериала "Ривердэйл" обнаружили инфицированного коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS