Международная легкоатлетическая организация рекомендовала запретить россиянам выступать даже в нейтральном статусе

29 января Международная федерация по вопросам целостности легкоатлетического спорта обвинила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в отсутствии реакции на выявление допинга. 31 января Минспорта РФ приостановила госрегистрацию ВФЛА.

Международная федерация по вопросам целостности легкоатлетического спорта (AIU) рекомендовала Всемирному совету по легкой атлетике приостановить разрешение российским спортсменам выступать под нейтральным статусом. Заявление AIU было опубликовано 29 января.

В международной организации объяснили это тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) "неудовлетворительно" объяснила историю с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, анализы которого на допинг были предположительно сфальсифицированы. На объяснения у ВФЛА было время с ноября 2019 года, но несколько ответов не удовлетворили международную организацию.

31 января комиссия минспорта РФ в связи с этим лишила ВФЛА государственной аккредитации.

"Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года. Действие государственной аккредитации ВФЛА приостановлено, в частности, ввиду систематического нарушения спортсменами ВФЛА общероссийских антидопинговых правил и правил доступности, наличия фактов запрещенного сотрудничества", – объяснили в российской федерации.

В сообщении отмечается, что "новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с Международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации".

Скандал вокруг легкоатлетической ассоциации России и Российского антидопингового агентства разгорелся в ноябре 2015 года, когда независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) опубликовала доклад, в котором РФ обвинялась в государственной поддержке допинга. Из-за этого российская сборная по легкой атлетике была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро и в других международных соревнованиях.

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в сентябре – октябре 2019 года в Дохе, российские спортсмены могли выступать только в нейтральном статусе.