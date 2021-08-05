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Запрещенные препараты в организм Ястремской попали после секса. Федерация тенниса опубликовала отчет

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Ястремская спешила сдать тест на допинг, это трибунал трактовал в пользу спортсменки
Ястремская спешила сдать тест на допинг, это трибунал трактовал в пользу спортсменки
Фото: dayana_yastremskay / instagram

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не принимала запрещенные препараты, метаболиты местеролона попали в ее организм после секса. Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала полный текст отчета по результатам расследования допингового скандала.

В нем сказано, что Ястремская провела с бойфрендом вечер 23 ноября 2020 года, на следующий день она сдала допинг-пробу, которая показала присутствие в организме запрещенного препарата. Проба мочи на запрещенный препарат была взята у Ястремской 24 ноября.

"Мать спортсменки заявила, что накануне вечером вся семья была на дне рождения у дяди. Потом ее оттуда забрал бойфренд, и они пошли гулять по городу. Ночевала девушка у своего парня. Слот для проверки на допинг в системе ADAMS у нее был указан на следующий день с 13.00 до 14.00 в родительском доме Даяны. Инспекторы допинг-контроля приехали брать пробу в 13.45. Теннисистка опаздывала, но мать позвонила ей и попросила поторопиться. Девушка в этот момент уже подъезжала к дому и в итоге успела вернуться до 14.00, сдав пробу", – пишет издание "Спорт-экспресс".

Журналисты отметили, что этот эпизод трибунал трактовал в пользу спортсменки. Если бы теннисистка опасалась разоблачения, она постаралась бы пропустить тестирование и отделалась бы предупредительным "флажком".

"Что касается пресловутых "физических контактов" и "внешнего воздействия", в документе говорится, что они имели место дважды – вечером и утром перед самым допинг-контролем. При этом бойфренд, с которым девушка к тому времени встречалась уже три месяца, не говорил ей, что принимает лекарство, содержащее местеролон. Сам мужчина также подтвердил трибуналу всю эту информацию", – сообщило издание.

Ястремская также прошла тест на полиграфе, который показал с достоверностью 99%, что теннисистка никогда не использовала допинг.

Контекст:

Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробыМеждународная федерация тенниса (ITF) уточнила, что допинг-пробу у Ястремской взяли 24 ноября прошлого года. Образец направили в лабораторию Монреаля. Там тест показал положительный результат – в образце нашли метаболит местеролона. Ястремская заявила, что не принимала запрещенные вещества.

Независимый теннисный трибунал отклонил просьбу украинской теннисистки разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

В Федерации тенниса Украины заявляли, что полностью доверяют Ястремской и уверены, что она не принимала препараты, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне 3 февраля этого года отклонил апелляцию теннисистки о временном отстранении от турниров. Позже, 7 мая, этот суд отклонил вторую апелляцию Ястремской.

Немецкое издание Der Spiegel 14 мая написало, что запрещенные вещества в организм Ястремской попали после полового акта. Ее экс-бойфренд рассказал, что отец Ястремской просил его взять вину на себя, а также просил сдать волосы для анализа, но получил отказ. Теннисистка эту историю называла клеветой.

Теги: Украина, спорт, теннис, лекарства, допинг, расследование, скандал, трибунал, Даяна Ястремская, тестирование
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