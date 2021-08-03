Антидопинговое агентство США потребовало обнародовать итоги допинг-тестов российских спортсменов

Тайгарт назвал фарсом ситуацию, когда спортсмены, которым запретили выступать под российским флагом, участвуют в Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России.
По его мнению, отстранение России от Олимпийских игр в итоге обернулось "ребрендингом", и такие меры только "поощряют тех, кто готов добиваться побед любой ценой".
При этом за допуск россиян на Олимпиаду он раскритиковал не только МОК, но и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).
Трайгарт призвал МОК опубликовать итоги допинг-тестов каждого российского спортсмена – по его мнению, это поможет обеспечить прозрачность и контроль над ситуацией со стороны международного сообщества.
Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
В декабре 2017 года МОК из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ. РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.
20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.
В ноябре комитет ВАДА рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019-го исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Российским спортсменам запретили выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и на чемпионатах мира.
В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе большинство санкций, но сократил срок их действия – с четырех до трех лет. Таким образом, ограничения будут сняты в декабре 2022-го.