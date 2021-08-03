Антидопинговое агентство США потребовало обнародовать итоги допинг-тестов российских спортсменов

Тайгарт назвал фарсом ситуацию, когда спортсмены, которым запретили выступать под российским флагом, участвуют в Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России.

По его мнению, отстранение России от Олимпийских игр в итоге обернулось "ребрендингом", и такие меры только "поощряют тех, кто готов добиваться побед любой ценой".

При этом за допуск россиян на Олимпиаду он раскритиковал не только МОК, но и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА).

Трайгарт призвал МОК опубликовать итоги допинг-тестов каждого российского спортсмена – по его мнению, это поможет обеспечить прозрачность и контроль над ситуацией со стороны международного сообщества.