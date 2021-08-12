"Все вы – уже чемпионы". Зеленский проводил украинских паралимпийцев в Токио

"Уверен, что независимо от результата, я считаю, что все вы – уже чемпионы, уже победители. Вы те, кто питает нашу независимость и вдохновляет страну никогда не сдаваться. Я верю, что вы подтвердите это в ближайшие две недели в Японии. А мы за это время должны вместе с правительством, местными властями и другими причастными решить вопрос с профессиональной летней базой для вас", – сказал глава государства.

По его словам, эта база не должна появиться через десятилетия и испытывать проблемы с финансированием.