В Японии, где пройдет Паралимпиада, зафиксировали рекордный суточный прирост больных COVID-19

В Токио за сутки выявили более 5 тыс. инфицированных Фото: ЕРА

Предыдущий рекорд в Японии был установлен, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 14 августа (20 490).

Издание пишет, что 18 августа рекордные показатели суточного прироста были зафиксированы в 27 из 47 префектур страны.

В частности, в Токио, где 24 августа начнутся летние Паралимпийские игры 2020 года, подтвердили в среду 5381 новый случай COVID-19. Это второй показатель за все время эпидемии.

В среднем за последнюю неделю в столице Японии ежесуточно подтверждают 4696 новых инфицирований.

По данным ВОЗ на 17 августа, в Японии с начала эпидемии подтвердили 1,16 млн случаев коронавирусной инфекции, скончался 15 431 пациент с COVID-19.