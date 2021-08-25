Два серебра и бронза. Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Токио завоевали три медали

Коль принес серебро Украине в заплыве на спине на 100 м Фото: ЕРА

На Паралимпиаде Бреус начала выступления с поражения в первом матче квалификационного раунда, но выиграла следующие три и прошла в плей-офф. Дойдя до полуфинала, украинка не смогла удержать преимущество над Нино Тибилашвили из Грузии.

Вторую медаль Игр Украине принес пловец Антон Коль, сообщило Общественное. Он завоевал серебро в заплыве на спине на 100 м в классе S1 для людей с врожденными проблемами опорно-двигательного аппарата.

Коль начал заплыв третьим, но нарастил скорость. На финише украинец проиграл израильтянину Ияду Шалаби меньше 0,3 секунды.

Вторую серебряную медаль для Украины завоевал фехтовальщик Артем Манько, отметило Общественное.

По состоянию на 13.00 Украина занимает в медальном зачете Паралимпиады четвертое место, об этом свидетельствуют данные сайта Игр. На первом месте – Австралия, за ней следуют Китай и Великобритания.

Скриншот: paralympic.org