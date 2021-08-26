На Паралимпиаде российский судья грубо засудил украинскую спортсменку – Сушкевич

"Неприятный случай. Российское судейство на Паралимпиаде уже задействовало свой негативный, несправедливый, грубый ресурс. Они сработали по некоторым нашим спортсменам, практически уничтожая возможность выхода в финал. [...] Речь идет о фехтовании", – сказал он.

Президент Национального комитета спорта инвалидов объяснил, что речь идет о сильной фехтовальщице Наталье Морквич.

"Судья определяется системой случайных чисел, жеребьевкой – и попался российский судья. Во время соревнований его судейство было настолько очевидно грубым, что даже судьи из других стран подходили к нему и говорили: "Что ты делаешь, что это такое?" Но, согласно правилам соревнований, изменение судьи не предусмотрено. Поэтому случилось так, что Наташа заняла пятое место, не попав даже в полуфинал", – отметил Сушкевич.

Он считает, что "такие ситуации были и будут".

"Мы к этому готовы. Но не готовы к тому, когда это делается грубо и открыто", – подчеркнул Сушкевич.