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На Паралимпиаде российский судья грубо засудил украинскую спортсменку – Сушкевич

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Сушкевич рассказал, как на судейство реагировали окружающие
Сушкевич рассказал, как на судейство реагировали окружающие
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee / Facebook

На летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио российский судья нечестно судил соревнования с участием украинской спортсменки. Об этом 26 августа в эфире телеканала "Украина 24" заявил президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич.

"Неприятный случай. Российское судейство на Паралимпиаде уже задействовало свой негативный, несправедливый, грубый ресурс. Они сработали по некоторым нашим спортсменам, практически уничтожая возможность выхода в финал. [...] Речь идет о фехтовании", – сказал он.

Президент Национального комитета спорта инвалидов объяснил, что речь идет о сильной фехтовальщице Наталье Морквич.

"Судья определяется системой случайных чисел, жеребьевкой – и попался российский судья. Во время соревнований его судейство было настолько очевидно грубым, что даже судьи из других стран подходили к нему и говорили: "Что ты делаешь, что это такое?" Но, согласно правилам соревнований, изменение судьи не предусмотрено. Поэтому случилось так, что Наташа заняла пятое место, не попав даже в полуфинал", – отметил Сушкевич.

Он считает, что "такие ситуации были и будут".

"Мы к этому готовы. Но не готовы к тому, когда это делается грубо и открыто", – подчеркнул Сушкевич.

Контекст:

24 августа в Токио стартовали летние Паралимпийские игры 2020. Они проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

От Украины в соревнованиях принимает участие 143 спортсмена в 15 видах спорта. Для национальной паралимпийской сборной Паралимпиада в Токио станет седьмой по счету.

По итогам 25 августа, первого дня игр 2020 года, украинские спортсмены завоевали восемь медалей и занимали третье место в медальном зачете по общему количеству наград и пятое – по качеству.

Теги: Россия, спорт, Паралимпийские игры, Паралимпиада, фехтование, судьи, спортсмены, соревнования, жеребьевка, Валерий Сушкевич, Паралимпиада 2020
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