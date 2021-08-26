Украина выиграла шестое серебро Паралимпиады 2020

Первое место заняла Мэйси Саммерз-Ньютон (Великобритания) – она проплыла дистанцию за 2 мин. 56 сек. Мерешко достигла финиша за 2 мин. 58 сек. Третье место у Верены Шотт (Германия) – 2 мин. 59 сек.

Скриншот: paralympic.org

Таким образом, Мерешко завоевала девятую медаль и шестое серебро Украины на Паралимпиаде 2020.

Перед финалом Мерешко соревновалась в квалификации вместе с еще двумя украинками – бронзовой призеркой этих Игр Анной Гюнтер, а также Анастасией Завалий. Выйти в финал смогла лишь Мерешко. При этом она установила мировой рекорд в своей дисциплине, но уже в финале его побила победительница Саммерз-Ньютон.

Накануне украинка завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем – это пока единственное золото Украины на этих Играх.

Мерешко – 29-летняя параатлетка из Херсона. У нее церебральный паралич. Начала заниматься плаванием в возрасте 11 лет для разработки слабых от рождения мышц ног.

На Паралимпиаде выступает в категориях S6, S7, SB5 и SM6, в которых соревнуются параатлеты, использующие для движения только туловище и руки, в частности спортсмены c церебральным параличом или ампутированными конечностями.

Мерешко – пятикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанциях 50, 100, 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Также у нее в активе бронзовая медаль в эстафете 4х50 метров вольным стилем.