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Кабмин утвердил Кузькина главой "Укравтодора". Он победил в конкурсе

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Кузькин стал победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог
Кузькин стал победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог
Фото: ukravtodor.gov.ua

Победителем конкурса на должность главы Государственного агентства автомобильных дорог стал временно исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Евгений Кузькин. Соответствующее решение правительство утвердило на заседании 26 августа, сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А". Глава Государственного агентства автомобильных дорог – Кузькин Евгений Юрьевич", – написал Гончаренко.

Кузькин стал и.о. главы "Укравтодора" 21 мая, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Контекст:

Кузькин работает в госагентстве с ноября 2019 года, он сначала занимал должность руководителя департамента планово-финансовой деятельности, в июне 2020-го был назначен заместителем главы "Укравтодора", сообщала пресс-служба агентства в Facebook. До этого работал в Министерстве финансов. 

Предыдущий глава "Укравтодора" Александр Кубраков 20 мая был назначен новым министром инфраструктуры Украины. 

На посту министра инфраструктуры Кубраков сменил Владислава Криклия, которого парламент 18 мая отправил в отставку.

Теги: правительство, Алексей Гончаренко, Укравтодор, конкурс, работа, назначение, заседание, Кабмин, нардеп, Евгений Кузькин
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