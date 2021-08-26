Кабмин утвердил Кузькина главой "Укравтодора". Он победил в конкурсе

"Кабмин определил победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А". Глава Государственного агентства автомобильных дорог – Кузькин Евгений Юрьевич", – написал Гончаренко.

Кузькин стал и.о. главы "Укравтодора" 21 мая, распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Контекст:

Кузькин работает в госагентстве с ноября 2019 года, он сначала занимал должность руководителя департамента планово-финансовой деятельности, в июне 2020-го был назначен заместителем главы "Укравтодора", сообщала пресс-служба агентства в Facebook. До этого работал в Министерстве финансов.

Предыдущий глава "Укравтодора" Александр Кубраков 20 мая был назначен новым министром инфраструктуры Украины.

На посту министра инфраструктуры Кубраков сменил Владислава Криклия, которого парламент 18 мая отправил в отставку.