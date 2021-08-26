Мужчина, который бросил "коктейль Молотова" в офис Денисовой, пытался поджечь здание Верховного Суда – полиция

В случае, если вина задержанного будет доказана, его могут посадить в тюрьму на срок до 10 лет Фото: npu.gov.ua

Производство открыли по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Мужчина пытался поджечь здание офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на улице Институтской, бросив в него "коктейль Молотова", а также здание Верховного Суда на улице Пилипа Орлика, уточнила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Двери обоих зданий загорелись, но возгорания ликвидировали, никто не пострадал. Мужчина пытался скрыться с места преступления на моноколесе, добавила омбудсмен в Telegram.

Инцидент произошел сегодня днем, изначально было известно лишь о повреждении двери офиса Денисовой.

Подозреваемого задержали, это уроженец Киевской области, 1970 года рождения, рассказали в полиции. Санкция статьи, по которой квалифицировали его действия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет.